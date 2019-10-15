В избирательной комиссии Свердловской области утвержден новый участник

17:23 | 16.10.2019

Фото: sverdlovsk.izbirkom.ru

Центральная избирательная комиссия РФ официально утвердила Ирину Бастрикову, которая займет место Владимира Райкова.



Ранее она принимала участие в деятельности свердловского избиркома, до этого – возглавляла избирательную комиссию города Полевского.



Напомним, Владимир Райков покинул свой пост в июле этого года, прослужив в облизбиркоме около 20 лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»