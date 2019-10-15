В Екатеринбурге планируется открытие новой сети кофеен

17:04 | 16.10.2019

Фото: kudago.com

Израильская сети кофеен Cofix планирует свое открытие в Екатеринбурге с 2020 года. Цены в кофейнях Cofix варьируются в районе 50-150 рублей, в то время как цены местных заведений начинаются от 150-200 рублей. Участники рынка не уверены в успехе данной идеи и конкурентоспособности компании.



В России головная компания Cofix, ООО «Урбан Кофикс Раша», в прошлом году заработала 1,43 млрд рублей. В этом году планы компании превысить прошлогоднюю прибыль в 2,5 раза. Без повышения цен на продукт этого можно добиться лишь увеличением числа кофеен в стране.



Пресс-служба Cofix настроена оптимистично и уверена, что франшиза в Екатеринбурге окупится за два года и ежедневно ее будут посещать не менее 500 гостей. Участники местного рынка сомневаются в таком настрое и утверждают, что конкуренция в Екатеринбурге по сравнению с Москвой значительно выше и более агрессивна.



Владелец кофейни Espresso Season Дмитрий Маурин заметил, что интерес Cofix к Екатеринбургу говорит о качестве нашего рынка. Он считает, что основными конкурентами станут бюджетные компании, такие как Simple Coffee.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»