В пригороде Екатеринбурга школьники терроризируют жителей

16:40 | 16.10.2019

В Арамиле группа подростков закидывает окна жилых домов камнями. Местные жители планируют поймать злоумышленников и сдать полиции, но многие считают эту идею небезопасной.



Школьники бьют окна и нападают на людей на улице Красноармейской. Подростки прячутся в подвале магазина, собираясь толпой. Есть информация, что хулиганы уже покалечили одного человека. Как справиться со сложившейся ситуацией житель Арамиля не знают.



По словам Альбины Ткаченко, подписчицы паблика «Арамиль Онлайн», в котором публикуется информация по инциденту, ребята являются старшеклассниками школы №1. Более того, полиция знает о подростках, но результата нет.



ГУ МВД по Свердловской области сообщает, что в полиции Арамиля не зафиксировано ни одной жалобы на подростков.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»