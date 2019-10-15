Новости дня
16:02 | 16.10.2019
фото: представлено организаторами
В Екатеринбурге в фестивале «Иван-да-Марья» представят народные промыслы Алтая
Одной из главных экспозиций фестиваля станут народные промыслы Республики Алтай. Светлана Корбут, представляющая «Мануфактуры Корбутъ», покажет в Екатеринбурге натуральную косметику на отварах трав и русский травяной чай, изготовленный по старинным рецептам.
Каламбина Желтковская представит сувениры ручной работы из войлока – ковры, панно, сидушки, одежду из натуральных тканей. Ольга Саватова на фестивале покажет изделия из овечьей шерсти в технике эко-принт, палантины, шарфы, жилеты, шапки, сувенирную продукцию.
«Творчество мастеров народно-художественных промыслов Республики Алтай, показанное в Екатеринбурге, сделает ближе и понятнее Алтай для жителей Урала», – уверены организаторы.
Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»
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