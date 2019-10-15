В Екатеринбурге в фестивале «Иван-да-Марья» представят народные промыслы Алтая

16:02 | 16.10.2019

фото: представлено организаторами

С 23 по 27 октября в Екатеринбурге пройдет фестиваль мастеров «Иван-да-Марья». Несколько дней в Уральском центре развития дизайна будут представлены десятки стендов мастеров художественных промыслов со всей страны.



Одной из главных экспозиций фестиваля станут народные промыслы Республики Алтай. Светлана Корбут, представляющая «Мануфактуры Корбутъ», покажет в Екатеринбурге натуральную косметику на отварах трав и русский травяной чай, изготовленный по старинным рецептам.



Каламбина Желтковская представит сувениры ручной работы из войлока – ковры, панно, сидушки, одежду из натуральных тканей. Ольга Саватова на фестивале покажет изделия из овечьей шерсти в технике эко-принт, палантины, шарфы, жилеты, шапки, сувенирную продукцию.



«Творчество мастеров народно-художественных промыслов Республики Алтай, показанное в Екатеринбурге, сделает ближе и понятнее Алтай для жителей Урала», – уверены организаторы.

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»