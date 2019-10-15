«Урбанистика будущего»: В Екатеринбурге появится новый деловой центр

15:41 | 16.10.2019

Фото: skyscrapercity.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о развитии микрорайона ВИЗ-Правобережный на форуме «Дорога-2019». Он выразил свое желание сформировать из микрорайона центр «экономической, социальной и девой активности».



По словам Евгения Куйвашева, освоение площадки на берегу Верх-Исетского водохранилища станет не только «наглядным примером применения качественно новых подходов к развитию городской среды», но и позволит перераспределить транспортные потоки. Помимо прочего, проспект Ленина будет продлен до новой набережной Верх-Исетского пруда.



Напомним, ранее развитие Верх-Исетского района было приурочено к проведению в Екатеринбурге Экспо-2025 и Универсиады-2023. На данный момент известно, что в Экспо уральская столица принимать участие не будет, а проведение Универсиады перенесено в район МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В связи с этим, администрация города задумывается о переносе областного правительства в новый микрорайон, но пока никакой официальный информации нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»