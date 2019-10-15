«Основная проблема – люди»: московские чиновники дали советы губернаторам в Екатеринбурге

15:11 | 16.10.2019

Фото: Накануне.Ru

В рамках форума «Дорога-2019» в Екатеринбург приехало правительство Дмитрия Медведева. Помимо всего прочего, прибывшие чиновники, в частности вице-премьер правительства РФ Максим Акимов и глава Минтранса Евгений Дитрих, обсудили с собравшимися губернаторами проблему дорог в России.



Максим Акимов уверен – наращивать финансирование бессмысленно и «основная проблема – люди, которые могут выполнять работы квалифицированно». По его словам, важно привлекать компетентные кадры и, в первую очередь, проводить диагонстику дорожного покрытия.



Евгений Дитрих поддержал точку зрения коллеги и добавил, что при наличии бюджета истинным недостатком является нехватка профессионалов, способных планировать вдолгую. Помимо исполнителей это касается и подрядных организаций, и самих заказчиков. также Дитрих добавил, что следует прекратить заключать договора на летний ремонт дорог в разгар ремонтного сезона и заняться этим уже сейчас.



Максим Акимов отметил, что успех реализации программы зависит от управленческой команды, а не от климатической зоны.



«Должны быть сформированы региональные команды, которые смогут двигать этот проект вперед. Команды квалифицированные, которые понимают, что они делают и которые являются и менеджерами умеющими смотреть вперед, и дорожниками, которые знают как устроен процесс. А задачи губернаторов - подобрать такие команды», – резюмировал Евгений Дитрих.



Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные дороги» в 2019 запланирован ремонт половины дорог страны.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»