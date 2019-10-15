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15:11 | 16.10.2019
Фото: Накануне.Ru
«Основная проблема – люди»: московские чиновники дали советы губернаторам в Екатеринбурге
Максим Акимов уверен – наращивать финансирование бессмысленно и «основная проблема – люди, которые могут выполнять работы квалифицированно». По его словам, важно привлекать компетентные кадры и, в первую очередь, проводить диагонстику дорожного покрытия.
Евгений Дитрих поддержал точку зрения коллеги и добавил, что при наличии бюджета истинным недостатком является нехватка профессионалов, способных планировать вдолгую. Помимо исполнителей это касается и подрядных организаций, и самих заказчиков. также Дитрих добавил, что следует прекратить заключать договора на летний ремонт дорог в разгар ремонтного сезона и заняться этим уже сейчас.
Максим Акимов отметил, что успех реализации программы зависит от управленческой команды, а не от климатической зоны.
«Должны быть сформированы региональные команды, которые смогут двигать этот проект вперед. Команды квалифицированные, которые понимают, что они делают и которые являются и менеджерами умеющими смотреть вперед, и дорожниками, которые знают как устроен процесс. А задачи губернаторов - подобрать такие команды», – резюмировал Евгений Дитрих.
Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные дороги» в 2019 запланирован ремонт половины дорог страны.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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