«Никакой паники»: почему свердловский «Автомобилист» терпит очередное поражение

14:40 | 16.10.2019

Фото: ruspekh.ru

Любой болельщик хоккейного клуба «Автомобилист» невольно задается вопросом – кто виноват в текущих поражениях хоккейной команды Екатеринбурга? Руководство «Автомобилиста» дало свою точку зрения на происходящую в играх ситуацию.



Несмотря на то, что начало сезона у «Авто» складывается не очень удачно (8 поражений из 10), руководство хоккейного клуба не спешит паниковать.



По словам генерального менеджера команды Олега Гросса, причины поражений будут решены и поставленная задача, в любом случае, будет выполнена. Также Гросс добавил, что искать виноватых никто не собирается и доверие Мартемьянову не пошатнулось.



Напомним, новая домашняя серия игр «Автомобилиста» стартует уже в эту пятницу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»