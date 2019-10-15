Перекроют дороги: премьер-министр летит в Екатеринбург

В ближайшее время ожидается визит премьер-министра страны Дмитрия Медведева в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства страны. Уже сегодня днем он примет участие в специализированной выставке «Дорога-2019».Известно, что в 15:00 часов планируется встреча премьер-министра страны с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Также Дмитрий Медведев осмотрит укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения, откуда будет проходить связь с Новосибирском. Там открытие такого центра запланировано на 16 октября.В связи с приездом экс-президента перекроют дороги. Фонари и люки могут опечатать, а жителям домов порекомендуют не выглядывать из окон.