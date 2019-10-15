В Нижнем Тагиле у бабушки похитили сотни тысяч рублей

13:17 | 16.10.2019

Накануне в Нижнем Тагиле у бабушки обманным путём похитили более 400 тысяч рублей.



По дороге в магазин на улице Пархоменко около пешеходного перехода двое женщин сообщили пенсионерке о том, что должны дать ей деньги, но для этого им нужно пройти к ней домой. В ходе беседы они также рассказали, что в ближайшее время деньги обесценятся и им нужно срочно переписать номера всех купюр для дальнейшего обмена.



Дома бабушка предоставила деньги, после чего женщины всё сделали и ушли. Оказалось, что все купюры они подменили на деньги из «банка приколов». Бабушка обратилась в полицию.



В настоящее время устанавливаются личности двух женщин. Одна из них среднего телосложения была в светлой вязаной шапке и темной куртке, в руках черная сумка. На ней были крупные очки. Ее напарница худощавая, смуглолицая с темными волосами была в синих джинсах и темно-зеленой куртке с капюшоном. При себе у женщины была коричневая сумка. На обеих злоумышленницах были черные перчатки.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»