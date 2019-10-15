На Урале сирийский беженец отсудил у Минздрава миллион рублей

12:48 | 16.10.2019

Сириец, который переехал в Свердловскую область в 2016 году как беженец, выиграл суд у минздрава.



Врач требовал компенсацию, положенную ему за перевод на работу в сельской местности. В июне 2016 года он устроился на работу врачом приемного отделения Буланашской поселковой больницы на ставку заработной платы.



В марте 2018 года мужчина получил российское гражданство и предоставил все документы, но в выплате ему отказали. В ведомстве объяснили решение тем, что врач начал работать до получения гражданства. Тогда мужчина обратился в суд. Иск сирийца удовлетворили, министерство обжаловало решение, но суд снова встал на сторону врача. Минздраву придется выплатить врачу миллион рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»