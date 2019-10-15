175 несанкционированных свалок ликвидировано в Екатеринбурге с начала года

11:15 | 16.10.2019

Фото: Игорь Меркулов

С начала 2019 года в Екатеринбурге ликвидировали уже 175 несанкционированных свалок. Кроме того, ещё три будут убраны в ближайшие дни.



За весь период в адрес регоператора поступало 204 заявки, однако по 20 из них информация не подтвердилась, сообщает пресс-служба «Спецавтобазы».



Всего на полигоны было вывезено 18 400 кубометров мусора.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»