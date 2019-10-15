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10:58 | 16.10.2019
Следственный комитет опубликовал фото подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной и обратился с просьбой к жителям
Как стало известно изданию «Московский комсомолец» от собственного источника, в настоящее время следователи активно проверяют троицу на причастность к ещё одному преступлению совершённому в городе Копейске. Там в сентябре этого года трое неизвестных — двое мужчин и женщина, избили местную жительницу, вымогая у неё 250 тысяч рублей. По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело, шёл розыск лиц причастных к его совершению. По информации собеседника издания, после того ка фото подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной были опубликованы на сайте Следственного управления СК России по Свердловской области, потерпевшая узнала лиц вымогавших у неё деньги.
Кстати, возможную причастность к преступлению Марата Ахметвалиева подтверждает и рассказ его сестры порталу 74.RU.
«В городе Копейске было совершено какое-то преступление, где фигурировала его машина, он идёт там как свидетель, потому что единственный, кто по документам ездит на этой машине. Но какое дело, мне ничего не говорят. 16 сентября произошло это преступление. Я в полицию ездила, спрашивала, что он натворил, но мне сказали, что он проходит как свидетель. Машину где-то камера засекла, потом было совершено преступление, и машина скрылась в неизвестном направлении», — рассказала сестра Марата Ахметвалиева Гульнара порталу 74.RU, добавив, что таксистом брат работал около двух с половиной лет, а до этого занимался грузоперевозками — доставлял продукты в соседние города.
© «Вечерние ведомости»
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