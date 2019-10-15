Уральские танцовщицы выступили на телеканале «Культура» в Москве

10:49 | 16.10.2019

Фото: пресс-служба ДШИ №5

Уральские танцовщицы в Москве приняли участие в съёмках проекта «Большие и Маленькие» телеканала «Культура».



16 юных артисток Образцового Ансамбля танца ДШИ №5 под руководством Натальи Лысцовой продемонстрировали своё мастерство в жанре «Современный танец». Они выступили с номером «У-син», хореографом которого стала Мария Соколова.



Наблюдали за выступлением уральских танцовщиц артист балета Сергей Полунин, телеведущий Михаил Зеленский, в также хореографы и танцовщики современного танца Софья Гайдукова и Александр Могилёв.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»