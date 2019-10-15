Прямой рейс в Алма-Ату впервые откроется в уральском аэропорту Кольцово

10:22 | 16.10.2019

В екатеринбургском аэропорту Кольцово впервые откроется прямой рейс в Алма-Ату (Казахстан).



Полеты начиная с 22 декабря будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» на самолете Airbus A320 вместимостью 156 пассажиров.



Все желающие смогут полететь из Екатеринбурга в Алма-Аты по пятницам и воскресеньям в 22:00, в обратном направлении – по понедельникам и субботам в 07:15 местного времени. Время в пути составит 2 часа 55 минут.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»