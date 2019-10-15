Не пугайтесь: в Екатеринбурге завоют сирены

09:51 | 16.10.2019

Сегодня, 16 октября, в Екатеринбурге включатся сигналы оповещения гражданской обороны. Сирены будут работать с 11:30 до 11:35, сообщает администрация Чкаловского района.



Кроме того, будет и вторая проверка – она пройдёт в это же время в следующую среду, 23 октября.



Отметим, сигналы оповещения включаются для того, чтобы предупредить о чрезвычайных ситуациях и угрозах природного или техногенного характера. Существует пять видов оповещений: «Внимание всем», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» и «Химическая тревога».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»