В Литературном квартале Екатеринбурга спилили деревья

22:18 | 15.10.2019

Фото: телеграм-канал «Парки и скверы Екатеринбурга»

В уральской столице в Литературном квартале рядом с памятником Пушкину вырубили часть деревьев, об этом рассказали очевидцы.



В пресс-службе администрации города объяснили, что в квартале убирают только возрастные деревья с угрожающим наклоном ствола, высота которых достигает 35 метров. Вместо них в мэрии пообещали посадить новые.



Стоит напомнить, что на прошлой неделе в Литературном квартале из-за плановых ремонтных работ разобрали плитку у памятника А.С.Пушкину.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»