В Екатеринбурге увеличат количество особо охраняемых природных территорий

21:10 | 15.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице могут увеличить количество особо охраняемых природных территорий. Соответствующее решение мэра города Александра Высокинского поддержала профильная комиссия гордумы на сегодняшнем заседании по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.



Отметим, что на данный момент всего в Екатеринбурге 16 единиц особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых составляет 138,2 гектаров. К зонам ООПТ могут добавить другие зеленые зоны, которые к таковым не относятся. Так, к зонам ООПТ предлагается отнести сквер имени Джавахарлала Неру, сквер по улице Клары Цеткин и сквер ЮНЕСКО.



Напомним, что статус ООПТ запрещает капитальное строительство на территории. Согласно стратегическому плану развития Екатеринбурга, до 2035 года в уральской столице количество таких зон увеличится до 40.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»