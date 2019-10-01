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19:39 | 15.10.2019
Фото: 74.RU
В МВД рассказали о задержании убийц Ксении Каторгиной. Названо имя второго подозреваемого
«Все они уроженцы Челябинской области. Установлено, что молодая женщина, 1992 года рождения, 10 октября 2019 года уехала с работы, чтобы показать покупателю свою машину для последующей продажи, и пропала. На ее розыск были ориентированы все наряды гарнизона полиции Свердловской области, а также волонтеры. Сыщики в тесном взаимодействии с региональным СК отрабатывали различные версии исчезновения девушки. По указанию начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Мешкова для проведения спецоперации по задержанию злоумышленников в соседний регион, где представители МВД нашли иномарку потерпевшей, направлялась группа наиболее опытных специалистов сыскного дела», - сообщил Горелых.
Одного из подозреваемых задержали вечером 14 октября в Копейске, когда он передвигался на такси. Ещё двое были задержаны ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске. Сейчас все трое дают признательные показания в отделении полиции. По предварительной версии, мотив преступления - корысть с целью завладения транспортным средством.
Добавим, что тело молодой девушки злоумышленники после убийства сбросили в технический колодец Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
«Один из подозреваемых ранее судим за причастность к разбойному нападению (ст.162 УК РФ). По материалам МВД суд признал его виновным и отправил сроком на семь лет в ИК 48, откуда он освободился в феврале 2017 года. Все фигуранты громкого дела содержатся под стражей и проверяются на причастность к иным ранее совершенным преступлениям. Ауди Q5 и ее молодая и красивая хозяйка отныне им будут приходить в кошмарных снах. Неотвратимости наказания им не избежать»,- сказал полковник Горелых.
Ранее судимого подозреваемого, о котором говорит полковник Горелых, зовут Михаил Федорович, он житель Копейска. Как выяснил портал 74.RU, Михаил Федорович ранее уже был судим по части 3 статьи 162 УК за разбойное нападение, которое он совершил вместе с приятелем. Согласно приговору, именно он в феврале 2010 года в Копейске приставил к голове потерпевшего револьвер, а затем потребовал отдать им с сообщником машину стоимостью 400 тысяч рублей.
Тогда, в 2010 году, сотрудники правоохранительных органов задержали Федоровича спустя пару дней. Он написал явку с повинной. В мае 2011 года суд признал его и сообщника виновными. Михаила Федоровича приговорили к семи годам в колонии строгого режима. Срок он отбывал в копейской колонии. В 2015-м Федорович пытался изменить реальный срок на условный, но суд отказал ему. На свободу Федорович вышел в 2017 году.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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