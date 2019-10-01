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18:41 | 15.10.2019
Фото: Марат Ахметвалиев / Vk.com
Стало известно имя одного из подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
Увидев фотографии со следственных действий, сестра подозреваемого Гульнара расплакалась. Но очень похоже, что это были слёзы радости.
«Я чувствовала, что что-то совсем плохое с ним случиться не могло, что он жив. Спасибо вам», — сказала она корреспонденту 74.RU.
Всё дело в том, Марат пропал ещё в сентябре и родные подали заявление в полицию о его пропаже.
«9 сентября он приходил утром, и большее мы его не видели, 12-го уже в розыск подали. Телефон был выключен. Он в командировки уезжал, бывало, но максимум на три дня. И то в последний раз в командировку он летом ездил. Работодатель (компания такси) машину в розыск подал, а мы — брата. Сначала работодатель нам звонил, спрашивал, где Марат, потому что он каждый день должен был приезжать и отчитываться, что машина целая, что она есть и никуда не делась. Когда он этого не сделал, 6 сентября машину подали в угон. 9-го я не знаю, на чём он приезжал, на пять минут зашёл и уехал. А потом мы подали в розыск брата», — уточнила Гульнара.
После этого Марат Ахметвалиев на связь с семьёй не выходил. По словам сестры, он не звонил даже жене и детям, а их у него трое.
Сестра, сказала что раньше Марат никогда так надолго не пропадал.Кроме того она добавила, что в сентябре в Копейске было совершено какое-то преступление и брата, как свидетеля, разыскивала полиция, так как там «засветилась» его машина.
«В городе Копейске было совершено какое-то преступление, где фигурировала его машина, он идёт там как свидетель, потому что единственный, кто по документам ездит на этой машине. Но какое дело, мне ничего не говорят. 16 сентября произошло это преступление. Я в полицию ездила, спрашивала, что он натворил, но мне сказали, что он проходит как свидетель. Машину где-то камера засекла, потом было совершено преступление, и машина скрылась в неизвестном направлении», — закончила Гульнара свой рассказ порталу 74.RU, добавив, что таксистом брат работал около двух с половиной лет, а до этого занимался грузоперевозками — доставлял продукты в соседние города. О связях брата с криминалом или цыганами она ничего не слышала и не знает.
© «Вечерние ведомости»
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