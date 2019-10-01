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18:37 | 15.10.2019

Фото: torg.1c.ru

В Свердловской области семье ребенка, пострадавшего на детской площадке выплатят 20 тысяч рублей

В Реже матери ребенка, получившего сотрясение головного мозга после падения с горки на детской площадке, выплатят 20 тысяч рублей, об этом сообщили в Режевской городской прокуратуре.

Уточняется, что малолетний ребенок играл на одной из детских площадок на улице Советской. После падения матери ребенка пришлось обратиться в больницу, где ему диагностировали сотрясение, а также ушиб мягких тканей головы.

В результате проверки специалисты выяснили, что безопасность площадки не соответствует ГОСТу: там отсутствует ударопоглощающее покрытие, а фундамент игрового оборудования расположен выше уровня земли.

Поэтому прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда для матери ребенка, подав иск на Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством».

Суд удовлетворил требование прокурора, а также обязал установить ударопоглощающее покрытие на территории площадки. Решение суда в законную силу не вступило.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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