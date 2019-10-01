Новости дня
18:37 | 15.10.2019
Фото: torg.1c.ru
В Свердловской области семье ребенка, пострадавшего на детской площадке выплатят 20 тысяч рублей
Уточняется, что малолетний ребенок играл на одной из детских площадок на улице Советской. После падения матери ребенка пришлось обратиться в больницу, где ему диагностировали сотрясение, а также ушиб мягких тканей головы.
В результате проверки специалисты выяснили, что безопасность площадки не соответствует ГОСТу: там отсутствует ударопоглощающее покрытие, а фундамент игрового оборудования расположен выше уровня земли.
Поэтому прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда для матери ребенка, подав иск на Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством».
Суд удовлетворил требование прокурора, а также обязал установить ударопоглощающее покрытие на территории площадки. Решение суда в законную силу не вступило.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:39 | 15.10.2019
В МВД рассказали о задержании убийц Ксении Каторгиной. Названо имя второго подозреваемого
18:41 | 15.10.2019
Стало известно имя одного из подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
18:37 | 15.10.2019
В Свердловской области семье ребенка, пострадавшего на детской площадке выплатят 20 тысяч рублей
18:17 | 15.10.2019
В Екатеринбурге стартовали Дни Эрмитажа
17:49 | 15.10.2019
Для пермяков перед «Теплым забегом» проведут бесплатные тренировки
17:35 | 15.10.2019
С декабря на СвЖД изменится график движения пассажирских поездов
17:33 | 15.10.2019
В Перми начнут ремонтировать поезда «Ласточка»
17:18 | 15.10.2019
Убийца Ксении Каторгиной показал, где спрятал тело
16:56 | 15.10.2019
В Екатеринбурге задержали девушку, торговавшую «мефедроном»
16:27 | 15.10.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше образовалась пробка из трамваев
16:08 | 15.10.2019
На перекрестке Ленина – Толмачева в Екатеринбурге устанавливают пешеходный переход
15:55 | 15.10.2019
В Прикамье пройдет прямая линия по программе «Старшее поколение»
15:43 | 15.10.2019
«Т Плюс» и ФАС договорились о партнерстве
15:06 | 15.10.2019
В Кушве сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность игорного клуба
14:43 | 15.10.2019
В Екатеринбурге планируется создание нового музыкального фестиваля
14:17 | 15.10.2019
В Свердловской области планируется «Большой этнографический диктант»
13:56 | 15.10.2019
Конституционные права первого вице-мэра Екатеринбурга были нарушены
13:36 | 15.10.2019
В рамках нацпроекта в Перми отремонтирован выезд с микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов
13:28 | 15.10.2019
По неофициальным данным, пропавшая екатеринбурженка найдена мертвой
12:59 | 15.10.2019
В Екатеринбурге продлили перекрытие движения на Эльмаше
12:43 | 15.10.2019
Департамент транспорта администрации Перми представил перевозчикам проект нового контракта
12:32 | 15.10.2019
Активистку штаба Навального в Екатеринбурге отпустили после допроса
12:11 | 15.10.2019
В Екатеринбурге число пунктов самовывоза посылок возрастёт до 197 точек
11:57 | 15.10.2019
Сто самых талантливых школьников Перми получили премию главы города «Золотой резерв»
11:42 | 15.10.2019
Музей Победы предложил юным художникам из Пермского края стать авторами новогодних открыток
11:41 | 15.10.2019
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в Казани
11:33 | 15.10.2019
В Перми пройдет конкурс «Первоклассник года-2019»
11:10 | 15.10.2019
Задержаны трое подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
10:29 | 15.10.2019
В Екатеринбурге Subaru наехал на Kia, сбил пешехода и врезался в дерево