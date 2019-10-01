Новости дня
18:17 | 15.10.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге стартовали Дни Эрмитажа
В рамках открытия в музее ИЗО сегодня состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о программе культурных мероприятий.
В этом году горожане смогут увидеть картину «Сборщики податей» нидерландского мастера XVI века Маринуса ван Роймерсвале,. Впервые после реставрационных работ полотно будет представлено в Екатеринбурге, где в годы войны хранились шедевры Эрмитажа. Также в рамках Дней Эрмитажа в уральской столице пройдет состоится награждение победителей IV межрегионального конкурса «Искусный глагол» для СМИ и журналистов, занимающихся вопросами культуры и искусства им. В.Ю.Матвеева. Кроме того, гости смогут послушать лекции о нидерландском искусстве, принять участие в реставрационных мастер-классах и посмотреть фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским» в кинотеатре виртуальной реальности.
Напомним, что Дни Эрмитажа проходят в Екатеринбурге с 2016 года и являются частью открытия культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в 2020 году.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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