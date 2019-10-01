В Екатеринбург на международное мероприятие ООН-Хабитат приедет более ста гостей

17:56 | 15.10.2019

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пригласил на Всемирный день городов ООН-Хабитат более 100 гостей. Среди приезжих будут представители пти округов Свердловской области, главы всех регионов, руководители 13 больших городов, а также ректоры 10 вузов.



Высокинский заявил, что важно провести мероприятие на высоком уровне, чтобы презентовать Екатеринбург. «Уверен, что город оправдает доверие руководства ООН», - считает глава уральской столицы.



На международном мероприятии всего ожидается около 500 участников и 30 спикеров. Среди них будут не только представители России, но также и гости из Азербайджана, Германии, Малайзии, Кении, Испании, Китая, Ирана, Японии и других стран.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»