С декабря на СвЖД изменится график движения пассажирских поездов

17:35 | 15.10.2019

С 8 декабря будет введен новый график движения поездов по всей России. Так, на СвЖД в новом графике курсировать будут 73 пары пассажирских поездов, 43 из которых – скорые.



Благодаря новому графику продлятся маршруты поездов №309/310 Новый Уренгой – Екатеринбург до Перми, №233/234 Екатеринбург – Адлер и №589/590 Новый Уренгой – Адлер до станции Имеретинский Курорт, а также маршрут поезда №137/138 Новокузнецк – Тюмень до Нижневартовска.



Кроме того, в пресс-службе СвЖД сообщили, что в графике предусмотрено курсирование вагонов в составах поездов №110/109 Москва – Новый Уренгой, №55/56 Красноярск – Москва и №91/92 Северобайкальск – Москва.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»