В Екатеринбурге задержали девушку, торговавшую «мефедроном»

В Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции задержали девушку, торговавшую наркотиками недалеко от спортивного комплекса на Уктусе. Задержанной оказалась 25-летняя жительница Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ).В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО рассказали, что девушку задержали второго октября в лесном массиве около спортивного комплекса на Уктусе. Именно там она пыталась сбыть 10 свертков «мефедрона».Помимо этого, транспортные полицейские провели обыск квартиры девушки, где нашли фасовочные материалы, а также спрятанный в шкафу брикет с аналогичным наркотиком массой 300 граммов.Отмечается, что в столицу Урала жительница ХМАО приехала только с одной целью – сбыть наркотическое вещество. По данному факту возбуждено уголовное дело. До суда задержанная будет находиться в СИЗО.