В Екатеринбурге на Уралмаше образовалась пробка из трамваев

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов встали трамваи после отключения электричества. В сторону Эльмаша скопилось уже около десяти вагонов.Трамвай №2 остановился на путях на перекрестке проспекта Космонавтов - Фронтовых Бригад. По словам очевидцев, в транспорте что-то сломалось. Всех пассажиров выпустили прямо на перекрестке, людям пришлось выходить на проезжую часть, чтобы добраться до тротуара.На трамвайных путях образовалась пробка из общественного транспорта. Когда появится электричество, чтобы разрешить ситуацию, неизвестно. Отметим, что уже приближается час пик, из-за чего людям еще сложнее станет добираться домой и по делам.