На перекрестке Ленина – Толмачева в Екатеринбурге устанавливают пешеходный переход

16:08 | 15.10.2019

Фото: Алексей Булатов, КП-Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня, 15 октября, на перекрестке Ленина – Толмачева начали устанавливать знаки «пешеходный переход». Бригада рабочих подъехала на «газели» к зданию Главпочтамта и начали бурить землю для установки опор.



Главная проблема данного перекрестка заключается в том, что уже в течении нескольких лет пешеходы хаотично переходят проезжую часть. Автомобилисты сами решают, пропускать людей или не останавливаться.



Ранее общественник Дмитрий Калинин предлагал установить на проблемном участке светофор. Но пока что не понятно ограничится ли дело только зеброй или же перекресток сделают полноценно регулируемым.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»