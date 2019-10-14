В Екатеринбурге в пять раз повышается тариф за использование опор контактной сети

15:13 | 15.10.2019

Администрация Екатеринбурга намерена в пять раз увеличить ежемесячную стоимость за пользование опорами контактной сети трамвайных и троллейбусных линий. Опоры находятся в ведении МУП «Гортранс». Как сообщили veved.ru в «Уральской ассоциации операторов связи», в ближайшее время на заседании тарифной комиссии должно быть принято решение о повышении платы за одну опору с 163,49 рублей до 820,66 рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 ноября.



Поднятие в пять раз стоимости пользования приведет к значительному увеличению расходов предприятий, которые используют опоры, а кто-то будет вынужден уйти с рынка. В «Уральской ассоциации операторов связи» прогнозируют, что в Екатеринбурге из-за увеличения тарифа останутся два-три федеральных игрока, которые, воспользовавшись монопольным положением, смогут диктовать свои тарифные условия по предоставлению услуг связи. Несмотря на то, что тариф еще не утвержден, операторы связи уже начали получать новые договоры с новой стоимостью.



«Данное обстоятельство может стать основанием для вмешательства со стороны Управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. Ранее вступившими судебными актами было установлено, что «ЕТТУ» (предшественник ЕМУП «Гортранс») является организацией, занимающей доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению опор линий контактной сети, опор освещения и опор линий электропередач для размещения операторами связи кабелей ВОЛС», – сообщают в «Уральской ассоциации операторов связи».



Вызывает вопросы и другой момент, что согласно условиям действующего договора, уведомление о его расторжении или изменении направляются за три месяца до предполагаемой даты расторжения. Но провайдеры никаких писем не получали.



В 2017 году УФАС уже признало факт нарушения администрацией Екатеринбурга и ЕМУП «ТТУ» № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В Антимонопольной службе выявили, что чиновники предприняли согласованные действия по повышению стоимости использования операторами связи контактных опор. Стоимость пользования одной опорой хотели повысить с 362,21 до 1681, 26 рублей (периметр улиц Московская – Челюскинцев- Восточная – Фурманова, для остальной части города действует тариф в размере 163,49 рублей). Спустя два года судебных разбирательств администрация отказалась от своих планов и решила повысить стоимость в целом по всему городу.

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»