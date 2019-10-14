В Екатеринбурге планируется создание нового музыкального фестиваля

14:43 | 15.10.2019

Фото: oblgazeta.ru

Евгений Горенбург, известный уральский продюсер, анонсировал создание нового музыкального фестиваля, который станет заменой «Старому Новому року».



Известно, что новый проект пока что назван «No Festival» и его проведение планируется в начале января вместо «Старого Нового рока». Евгений Горенбург добавил, что в этом году получен грант на последний «Старый Новый рок». Помимо прочего, в оргкомитет с этого года войдет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Продюсер отметил, что его команда планирует подавать заявки и на другие гранты, в особенности это касается «Уральской ночи музыки».



Отметим, что в этом году на проведение СНР выделен президентский грант в размере 13 млн рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»