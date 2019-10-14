Конституционные права первого вице-мэра Екатеринбурга были нарушены

13:56 | 15.10.2019

Фото: екатеринбург.рф

Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик подал в суд на СУ СК России по Свердловской области. По словам самого чиновника, было нарушено его конституционное право на неприкосновенность жилища – обыски в нем проводились без решения суда. Как сообщает источник, иск уже рассматривается.



Напомним, 25 сентября было возбуждено уголовное дело против Александра Ковальчика за злоупотребление полномочиями. Известно, что в тот же день были проведены обыски в его кабинете и дома, однако после этого вице-мэр продолжает работать, а следствие по его делу продолжается. В СУ СК России по Свердловской области не дает официального комментария.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»