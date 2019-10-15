В Екатеринбурге число пунктов самовывоза посылок возрастёт до 197 точек

12:11 | 15.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

К зиме в Екатеринбурге появятся 73 новых пунктов выдачи посылок, заказанных через интернет-магазины. Ожидается, что будет ещё 18 пунктов сети «Почта России» и ещё 55 – в партнёрских почтоматах.



В пресс-службе «Почты России» рассказали, что к началу декабря планируется расширить сеть пунктов самовывоза до 197 точек. Такой формат популярен в мегаполисах, на которые приходится до 70% рынка электронной торговли.



Данный тариф позволяет доставлять в пункты выдачи заказы весом до 15 килограммов. За это необходимо доплатить 95 рублей. Храниться посылки будут семь дней.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»