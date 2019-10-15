«По привычке проголосовали за Единую Россию»: Ургант – об опросе в Екатеринбурге

10:59 | 15.10.2019

Фото: скриншот с передачи «Вечерний Ургант»

Иван Ургант в своей телепередаче высказался о результатах екатеринбургского опроса по строительству храма Святой Екатерины, который состоялся 13 октября.



Ургант отметил, что за площадку Приборостроительного завода проголосовало 60%, а за участок за Макаровским мостом – 40%. «И около 3% участников испортили бюллетени. Ну, как испортили? По привычке проголосовали за "Единую Россию"», – пошутил телеведущий.



Также он высказался о восстановлении Приборостроительного завода. «Конечно, восстановят. И уже даже известно, где. В сквере напротив театра драмы», – отпустил ещё одну штуку Ургант.



Напомним, что за судьбу собора Святой Екатерины пришли голосовать почти 100 тысяч человек. За проведением опроса следили даже в Кремле.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»