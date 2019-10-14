В Екатеринбурге Subaru наехал на Kia, сбил пешехода и врезался в дерево

Поздним вечером 14 октября в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП на Уралмаше. Молодой человек за рулем Subaru наехал на Kia, выехал на тротуар, сбил девушку на самокате, а потом врезался в дерево.В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что иномарка двигалась от магазина «Красное и Белое» со стороны Уральских рабочих в сторону Калинина. Водитель допустил наезд на автомобиль Kia, продолжил движение и наехал на пешехода. После этого он, не останавливаясь, поехал дальше по улице Ильича и врезался в дерево.По предварительным данным, девушка, ехавшая на самокате, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану головы и ушиб правой голени. В срочном порядке ее госпитализировали в горбольницу № 23.Виновник аварии прошел медосвидетельствование. Окончательные результаты пока не появились, но судя по видеозаписи с места ДТП, водитель находился в неадекватном состоянии.