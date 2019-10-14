К активистам екатеринбургского штаба Навального пришли полицейские

Фото: страница Полины Грейсман на Фото: страница Полины Грейсман на Facebook

У активистов штаба Навального в Екатеринбурге ранним утром начались обыски. По словам координатора штаба Ирины Норман, первое сообщение о визите сотрудников полиции к ней пришло в 07:43.Норман также рассказала, что второе сообщение к ней поступило от Виктории Райх, которая написала, что ей позвонил полицейский и попросил назвать адрес. Виктория отказалась и попросила направить повестку.Позднее стало известно, что Райх доставили в следственное управление СКР по Свердловской области и с ней работает следователь. В штабе Навального Виктория отвечает за производство видеоконтента. Кстати, судя по сообщению Ильи Коробкова, обыски прошли и у Фёдора Крашенинникова.Экс-координатор объединения Юрий Кузьминых сообщает в Facebook, что в штабах «новая волна обысков». Он также написал, что активисты Полина Грейсман и Виктор Распопов не выходят на связь. Но как оказалось, мужчина просто спал, а девушка еще два года назад покинула объединение.Отметим, что подобные обыски проходят не только в столице Урала, но и во Владивостоке, Новосибирске, Челябинске, Уфе, Самаре, Саратове и Ярославле. Причины оперативных мероприятий на данный момент неизвестны.