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09:34 | 15.10.2019

Фото: президентскиегранты.рф

59 проектов Свердловской области получат президентские гранты

59 проектов Свердловской области победили по итогам второго конкурса Фонда Президентских грантов. Самую большую поддержку в 13 миллионов рублей получила Ассоциация музыкантов Урала для проведения международного музыкального фестиваля «Старый Новый рок».

Также гранты получили фестиваль «Кинопроба», проект «Территория особого спорта», в рамках которого проводится спортивная реабилитация детей и взрослых с инвалидностью, фестиваль джаза EverJazz, Эвакогоспиталь Великой Отечественной войны, тёплый дом для бездомных престарелых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (поселок Студенческий), а также проекты «Русский хоккей для всех 2019-2020» и «Кушайте на здоровье».

Отметим, что в рамках второго конкурса поддержано 2128 проектов. Общая сумма поддержки составила 4,35 миллиардов рублей. Полный перечень получателей можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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