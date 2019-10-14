У пропавшей екатеринбурженки Ксении Каторгиной заработал телефон

09:07 | 15.10.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент работают по факту включения телефона 27-летней девушки, которая поехала показывать машину потенциальному покупателю и исчезла.



Напомним, что Ксения Каторгина пропала ещё 10 октября. Женщина, якобы собиравшаяся купить ее автомобиль Audi Q5, сказала, что беременна, и попросила Ксению самой приехать на Уралмаш и показать машину. Позднее автомобиль был найден у перекупщиков в Челябинской области. Волонтеры и полицейские в течение нескольких дней искали пропавшую, но пока так и не нашли.



В связи с исчезновением Ксении Каторгиной возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»