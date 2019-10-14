В Сухом Логу будут судить мужчину, убившего питомцев своей супруги

21:41 | 14.10.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В Сухом Логу полицейские направили в суд дело об убийстве двух питомцев, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Обвиняемый решил убить кошку Муру и кота Кокоса после скандала с женой из-за злоупотребления им спиртными напитками. Вначале пьяный мужчина избил жену, из-за чего женщина уехала к родителям, а после этого убил питомцев.



В результате полицейские возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статье 245 УК РФ.



«Чтобы хозяйке животных причинить боль и моральные страдания, «кухонный боксер» сообщил ей о своих «подвигах», пригрозив при этом аналогичной расправой, если не вернется домой. Сейчас обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет, при условии, конечно, что мать двух несовершеннолетних детей, как это, к сожалению, часто бывает, не попросит суд в ходе процесса разбирательства примириться с дебоширом»,- сказал полковник Горелых.



Уголовное дело по пункту «д» части 2 статье 245 УК РФ сотрудниками МВД уже направлено в суд.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»