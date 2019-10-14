У следователей появились подозреваемые по делу о пропаже Ксении Каторгиной

21:02 | 14.10.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Подозреваемыми в деле о пропаже Ксении Каторгиной в Екатеринбурге стали члены одной из преступных группировок, наследивших в других регионах России, об этом рассказали на портале Е1.



Уточняется, что в других группировка действовала по таким же схемам. Кроме того отметили, что в списках подозреваемых нет сожителя 27-летней девушки.



Людям, которые сейчас занимаются поисками, объяснили, что, скорее всего, преступники действовали быстро и не стали бы везти тело в лес и закапывать. Поэтому искать его нужно на съездах и своротках.



Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября, после того как уехала показывать автомобиль потенциальному покупателю. Дома у девушки осталась 9-летняя дочка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»