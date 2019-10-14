Новости дня
21:02 | 14.10.2019
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
У следователей появились подозреваемые по делу о пропаже Ксении Каторгиной
Уточняется, что в других группировка действовала по таким же схемам. Кроме того отметили, что в списках подозреваемых нет сожителя 27-летней девушки.
Людям, которые сейчас занимаются поисками, объяснили, что, скорее всего, преступники действовали быстро и не стали бы везти тело в лес и закапывать. Поэтому искать его нужно на съездах и своротках.
Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября, после того как уехала показывать автомобиль потенциальному покупателю. Дома у девушки осталась 9-летняя дочка.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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