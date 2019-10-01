В Свердловской области вынесли приговор мужчине, неоднократно управлявшему автомобилем в состоянии опьянения

20:36 | 14.10.2019

Фото: lada.kz

В Свердловской области вынесли приговор жителю Байкаловского района за вождение в нетрезвом виде. За такое нарушение мужчина привлекался к уголовной ответственности уже три раза.



Как рассказали в прокуратуре, 33-летний Андрей Кошелев был пойман в нетрезвом виде за рулем летом этого года в деревне Захарова на улице 50 лет Победы.



Оказалось, что мужчину уже трижды судили за пьяную езду. Кроме того, полицейские выяснили, что преступление Кошелев совершил несмотря на неснятую и непогашенную судимость.



В этот раз суд назначил нарушителю 9 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Наказание Кошелев будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»