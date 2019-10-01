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20:24 | 14.10.2019

Фото: news.myseldon.com

В Екарту по просьбе родителей школьников и студентов могут вернуть метро

В екатеринбургский проездной могут снова добавить метро. С просьбой помочь вернуть подземный транспорт в Екарту родители школьников и студентов обратились к члену Общественной палаты Екатерине Петровой.

Из-за того, что теперь екатеринбуржцам приходится помимо проездного оплачивать дополнительно каждую поездку в метро их затраты на транспорт выросли в полтора-два раза в месяц. Так, Екарта школьника на три вида наземного транспорта сейчас обходится родителям в 840 рублей, плюсом дополнительно им приходится оплачивать проезд на метро, который стоит 32 рубля.

Следует отметить, что при использовании электронного кошелька поездка на подземном транспорте также обходится дороже: если за проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе с карты списывается 23,5 рубля, то за метро приходится платить 27,5 рублей.

Напомним, проезд в екатеринбургской подземке подорожал до 32 рублей в мае этого года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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