В Екатеринбурге стартовала ежегодная спартакиада народов Среднего Урала

19:36 | 14.10.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня, 14 октября, прошел первый этап спартакиады народов Среднего Урала. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в Уральской шахматной академии в рамках соревнований состоялся шахматный турнир.



Всего в сегодняшних соревнованиях принимали участие 15 команд. Золото на турнире взяла команда армянской общины «Ани-Армения», на втором месте оказались киргизы из команды «Кыргызстан-Биримдиги», а на третьем – «Белорусы Урала».



Далее, в субботу, 19 октября, состоится турнир народов Среднего Урала по волейболу, а 26 октября свердловчане примут участие в соревнованиях по футболу.



Следует добавить, что традиционно в турнире принимают участие не профессионалы, а любители. Главной целью спартакиады, по словам председателя правления ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области, является укрепление дружбы народов. Также мероприятия помогают привлечь жителей региона к регулярным занятиям спортом и развивать толерантное отношение среди наций Среднего Урала.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»