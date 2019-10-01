В Нижнем Тагиле ликвидировали 5 несанкционированных свалок

Прокуратура добилась ликвидации 5 несанкционированных свалок на земельных участках, арендованных ООО «Тура-Лес». Как сообщили в Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре, общее количество вывезенных отходов составило 90 тонн.Речь идет о свалках в районе села Николо-Павловское Горноуральского городского округа. В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры обнаружили в общей сложности 237 квадратных метров мусора, объемом которого составлял 123,5 кубических метров.В добровольном порядке арендатор устранять нарушения закона отказался, поэтому природоохраннный прокурор обратился в Кушвинский городской суд. Там потребовали полностью ликвидировать свалки.В настоящее время лесные участки полностью очищены от твердых коммунальных и строительных отходов.