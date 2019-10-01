В Свердловской области снизился рост заболеваемостью ОРВИ

18:30 | 14.10.2019

Фото: sunhome.ru

В Свердловской области за неделю с 7 по 13 октября зарегистрировано 24,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 7%, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.



В Екатеринбурге медики выявили 11,4 случаев заболевания, это на 9% ниже уровня прошлой недели. Из-за заболеваемости на 11.10 были полностью закрыты 2 детсада, приостановлен учебный процесс 36 детских дошкольных учреждениях и в 11 школах было закрыто 12 классов. Случаев гриппа врачи не зарегистрировали, однако было выявлено 1038 случаев заболевания пневмонией.



Следует отметить, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 11 октября на Среднем Урале были привиты 989 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»