В Нижнем Тагиле завоют сирены

17:43 | 14.10.2019

В Нижнем Тагиле 16 и 23 октября в 11:30 по местному времени будут работать системы экстренного оповещения населения.



Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, сирены заработают в рамках проверки оборудования на работоспособность. ЕДДС просит жителей города не беспокоиться и не отвлекаться от своих занятий, звуковой сигнал будет длиться в течение минуты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»