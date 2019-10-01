«А тебе слабо?»: в Екатеринбурге судят двух жителей за убийство и кражу

17:29 | 14.10.2019

Фото: СКР по Свердловской области

В январе этого года подозреваемые, мужчина и женщина, распивали алкоголь у своего знакомого, в одном из городских общежитий. Во время застолья они решили убить товарища и украсть у него мобильный телефон.



Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Свердловской области, мужчина скончался на месте от полученных множественных травм. Орудиями убийства послужили ножницы, нож и бутылка из-под водки.



Женщина, будучи судимой, знала, что нужно делать, чтобы инсценировать кражу. После того, как она навела в квартире беспорядок, было принято решение забрать себе электродрель, планшет и две кастрюли. После произошедшего они сбежали.



Валерий Горелых, пресс-секретарь областного полицейского Главка, сообщил, что соседи обратились в полицию лишь через трое суток.



В скором времени злоумышленников поймали. В содеянном парочка созналась и добавила: «расправу решили совершить «на слабо». Инициатором спора выступила женщина, мужчина поддержал. Сейчас на обоих заведены уголовные дела, которые уже переданы в суд.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»