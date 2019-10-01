В Екатеринбурге изменили схему движения на перекрестке Краснолесья – Мехренцева

17:07 | 14.10.2019

В Екатеринбурге упросили выезд из Академического в сторону центра. Теперь, если водитель двигается выезжает из Академического в сторону Амундсена, он может проехать перекресток с любой из полос дороги, в том числе и с крайней левой.



В мэрии это изменение объяснили большим количеством пробок в утреннее время. Благодаря возможности проезда в прямом направлении со всех трех полос движение в этом районе будет значительно разгружено.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»