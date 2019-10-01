Морочил голову: в Екатеринбурге юрист два года тянул деньги из кармана клиентки

16:56 | 14.10.2019

Женщина наняла юриста, чтобы добиться демонтажа рекламной вывески и решить вопрос с межеванием земли. Как сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры, она заплатила 25 тысяч рублей. Как выяснилось позднее, специалист даже не подавал документы в екатеринбургский и московский суды.



Два года мошенник морочил женщине голову, уверяя пострадавшую, что выиграл суды. На самом же деле, никакие документы в инстанции не поступали, а документы, предоставленные клиентке – поддельные.



Сейчас на обманщика заведено уголовное дело. С делом работают следователи и оперативники.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»