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16:38 | 14.10.2019
Фото: ЕТВ
Как звери: в Екатеринбурге у Оперного театра испорчен парк
Сегодня в сообществе «Парки и скверы» в Facebook появились фото, где запечатлены вырванные с корнем стволы и поврежденные деревья, стоящие рядом. В связи с этим общественники потребовали представить проектно-сметную документацию и акт приема строительной площадки. Помимо прочего, активисты Екатеринбурга требуют провести инвентаризацию зеленых насаждений в сквере и зафиксировать все повреждения, нанесенные природе, с последующим восстановлением.
Напомним, реконструкция началась еще в прошлом году, но в сентябре этого года территория оказалась не готова к открытию театрального сезона.
Глава города Александр Высокинский сообщил, что в отношении компании, которая ведет благоустройство возле Оперного театра, готовятся обращения в суд.
Причиной затянувшегося ремонта называют перебои с поставками розового гранита. В последствии, его решили заменить на серый, но пока переделывали смету, начались дожди. Завершить реконструкцию в сквере обещают до конца 2019 года.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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