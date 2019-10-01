Свердловские полицейские рассказали о выявлении преступлений в сфере нацпроектов

16:12 | 14.10.2019

Противодействие правонарушениям коррупционной направленности и связанных с использованием бюджетных средств является приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и находится на особом контроле руководства ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом сообщил пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых. По его словам, на территории Свердловской области на данный момент действует 31 государственная инвестиционная программа.



Помимо прочего, реализуется 12 нацпроектов, в рамках которых существует 55 федеральных программ. В каждом из проектов участвует Свердловская область. Например, здравоохранение, экология, наука, демография, культура, образование. По словам Романа Тужикова, заместителя начальника УЭБиПК регионального главка МВД и полковника полиции, за этот год в Свердловской области в бюджетной сфере выявлено 72 преступления, 47 из которых относятся к категории коррупционных. Помимо прочего, 29 уголовных дел направлено в суд в отношении 25 лиц.







Важно отметить, что участниками противоправной деятельности в бюджетной сфере являются не только должностные лица, но и обычные граждане. Например, в июле 2019 года в суд было направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которые формировали подложные документы о якобы рождении вторых детей преимущественно у граждан цыганской национальности. В результате таких противоправных действий было получено 59 сертификатов на общую сумму свыше 26 млн рублей.



Задача полиции, как и всего правоохранительного блока, выявление, предотвращение и пресечение преступлений в бюджетной сфере, таких как хищение, различные виды мошенничества, злоупотребление и превышение должностных полномочий, а также получение и дача взяток. Органы полиции будут предпринимать все усилия, чтобы не допустить и предотвратить факты хищения в бюджетной сфере.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»