Новости дня
16:12 | 14.10.2019
Свердловские полицейские рассказали о выявлении преступлений в сфере нацпроектов
Помимо прочего, реализуется 12 нацпроектов, в рамках которых существует 55 федеральных программ. В каждом из проектов участвует Свердловская область. Например, здравоохранение, экология, наука, демография, культура, образование. По словам Романа Тужикова, заместителя начальника УЭБиПК регионального главка МВД и полковника полиции, за этот год в Свердловской области в бюджетной сфере выявлено 72 преступления, 47 из которых относятся к категории коррупционных. Помимо прочего, 29 уголовных дел направлено в суд в отношении 25 лиц.
Важно отметить, что участниками противоправной деятельности в бюджетной сфере являются не только должностные лица, но и обычные граждане. Например, в июле 2019 года в суд было направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которые формировали подложные документы о якобы рождении вторых детей преимущественно у граждан цыганской национальности. В результате таких противоправных действий было получено 59 сертификатов на общую сумму свыше 26 млн рублей.
Задача полиции, как и всего правоохранительного блока, выявление, предотвращение и пресечение преступлений в бюджетной сфере, таких как хищение, различные виды мошенничества, злоупотребление и превышение должностных полномочий, а также получение и дача взяток. Органы полиции будут предпринимать все усилия, чтобы не допустить и предотвратить факты хищения в бюджетной сфере.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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