В Екатеринбург на этой неделе приедет Дмитрий Медведев

15:37 | 14.10.2019

С 16 по 18 октября ожидается визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Екатеринбурге. Глава кабинета примет участие в открытии международной специализированной выставки «Дорога-2019», которая пройдет на площадке «Екатеринбург-Экспо».



Напомним, что международная выставка «Дорога» организуется Федеральным дорожным агентством совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и госкомпанией «Российские автомобильные дороги» при поддержке Минтранса РФ. Ежегодно это мероприятие посещают порядка 140 госучреждений и более 200 российских и зарубежных отраслевых компаний.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»