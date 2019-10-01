Свердловский губернатор отчитался перед президентом России

15:09 | 14.10.2019

Фото: oblgazeta.ru

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину и членам Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта о подготовке Екатеринбурга к проведению Универсиады-2023.



Согласно отчету, озвученному на встрече, уже запущено строительство спортивных объектов, а также создан оргкомитет по подготовке к студенческим играм. Глава региона добавил, что в связи с проведением международных мероприятий в Екатеринбурге развивается спортивная инфраструктура и популяризируется спорт.



Напомним, на подготовку и проведение Универсиады в 2023 году будет потрачено 79 млрд рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»